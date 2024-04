Spider-Man 4, Sam Raimi fa sognare i fan: 'Non sto lavorando al film, per ora'

Mentre proseguono gli aggiornamenti su Spider-Man 4 con Tom Holland, il regista Sam Raimi è tornato a parlare del suo tanto agognato quarto capitolo della saga cinematografica con protagonista Tobey Maguire.

Il regista, che in prima persona aveva alimentato le voci di un possibile revival del mai realizzato Spider-Man 4 originale della Sony durante il tour promozionale del suo nuovo film Marvel Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nel corso di un'intervista con CBR al CinemaCon proprio in queste ore è tornato a parlare del suo mitologico cinecomic, che i fan reputano possibile ora che Tobey Maguire è tornato nei panni di Peter Parker grazie al Multiverso e a Spider-Man: No Way Home.

"Beh, ho letto molte cose online negli ultimi mesi, si certamente ho visto i rumor e le cose di cui si parla, ma non sto lavorando sul film...per ora", ha risposto il regista della trilogia originale di Spider-Man nel commentare le indiscrezioni su un possibile revival di Spider-Man 4 che continuano ad emergere dai social e dagli insider del settore. "Voglio dire, Marvel e Columbia hanno avuto così tanto successo con gli attuali film di Spider-Man. Non so se hanno voglia di tornare da me e dirmi: 'Bene, gente, possiamo farlo, raccontiamo anche quella storia!' Non ne sono sicuro, ma adoro tutti i nuovi film di Spider-Man. Ho adorato Spider-Man: No Way Home. È stato davvero potente rivedere Tobey nel film”.

Ricordiamo che secondo le indiscrezioni i tre Spider-Man torneranno insieme sul grande schermo in un prossimo film, presumibilmente lo Spider-Man 4 dei Marvel Studios con Tom Holland. Vi terremo aggiornati.

