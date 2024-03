Spider-Man 4, Sam Raimi apre al nuovo film: 'Se accadrà, accadrà al momento giusto'

Proprio ora che Sony, per festeggiare i 100 anni di Columbia Pictures, ha annunciato il ritorno al cinema di tutti i film della saga di Spider-Man a cominciare da quello del 2001 con Tobey Maguire, il regista Sam Raimi è tornato a parlare del suo mitologico Spider-Man 4.

Come riportato in queste minuti, infatti, il regista avrebbe dichiarato all'account LukasASoares di essere convinto che alla fine Spider-Man 4 si farà perché 'ha voglia di farlo come noi di vederlo', si legge nel post in calce all'articolo, che specifica anche: "Se dovesse accadere, accadrà al momento giusto." Al momento della stesura di questo articolo non si trovano ulteriori fonti per le dichiarazioni di Sam Raimi, ma la notizia è rimbalzata sui social attraverso i principali portali di informazione cinematografica ed è stata anche riproposta dal famoso insider My time to shine hello, che ha stuzzicato i fan ricordando: "Tutto può accadere nel Multiverso".

Da ricordare, a questo proposito, che nei giorni scorsi l'attore Thomas Haden Church, interprete di Uomo Sabbia sia in Spider-Man 3 di Sam Raimi che in Spider-Man: No Way Home di Jon Watts, aveva dichiarato ai microfoni di Comicbook di aver sentito che Sam Raimi farà un altro Spider-Man con Tobey Maguire, ma ora come ora non è dato sapere per quale progetto Marvel regista e attore torneranno a lavorare insieme.

Questo perché le possibilità sono diverse, tra Spider-Man 4 con Tom Holland e Avengers: Secret Wars dei Marvel Studios...ai quali a quanto pare ora si aggiunge anche la terza opzione di Spider-Man 4, un revival del famoso film mai fatto del 2011. Vi terremo aggiornati.