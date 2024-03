Spider-Man 4 di Sam Raimi, 15 anni fa Sony annunciava il film con Tobey Maguire

Sam Raimi ha aperto le porte a Spider-Man 4, un film che, pensate un po’, fu annunciato ben 15 anni fa.

Era il 12 marzo 2009 quando Sony Pictures annunciava la realizzazione di Spider-Man 4 di Sam Raimi, pellicola che non vide mai la luce. Una grande delusione per i fan della saga e del regista, che a distanza di 15 anni sperano ancora in un quarto capitolo. A dimostrazione dell’effettivo inizio del progetto c’era la storia già immaginata da Sam Raimi per un quarto film.

Come riporta Mark Edlitz nel suo libro “Movies Go Fourth”: “il cattivo scelto per la quarta pellicola di Spiderman era l’Avvoltoio. In partenza Raimi approcciò Ben Kingsley come interprete, per poi affidare il ruolo niente di meno che a John Malkovich, una presenza di un certo spessore. Anche la figlia del Villain avrebbe avuto un ruolo importante nel film, e attrici come Kate Beckinsale, Anne Hathaway e addirittura Angelina Jolie furono considerate tra le possibili scelte.” Il regista di Soldi Sporchi e del nuovo Doctor Strange nel Multiverso della follia aveva già immaginato anche un eventuale cameo del suo amico Bruce Campbell. A distanza di anni, non abbiamo ancora perso la speranza per un nuovo Spider-Man con Tobey Maguire.

E anche Thomas Haden Church vuole ritornare nei panni di SandMan per Spider-Man 4.