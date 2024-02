Spider-Man 4, nuovo rumor clamoroso: Miles Morales debutterà nel MCU?

Il film live-action di Spider-Man su Miles Morales è ufficialmente nei piani della Sony Pictures, ma stando alle ultime indiscrezioni il personaggio potrebbe apparire per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe durante gli eventi dell'attesissimo Spider-Man 4 con Tom Holland.

Secondo il noto scooper Daniel Richtman, infatti, il piano dei Marvel Studios e della Sony sarebbe quello di introdurre Miles Morales in Spider-Man 4 del MCU: attualmente non ci sono ulteriori dettagli, ma questa indiscrezione farà certamente la gioia dei fan del Marvel Cinematic Universe e di tutti i fan di Spider-Man, che probabilmente considererebbero un'occasione 'sprecata' utilizzare Miles Morales nel sempre più catastrofico universo Sony, il cui futuro è a dir poco incerto dopo il fallimento di Madame Web.

Ricordiamo che in precedenza lo stesso Tom Holland aveva condiviso il suo interesse nel portare Miles Morales sul grande schermo e far interagire i due Spider-Man nei film come è ormai prassi sia nei fumetti che nei videogame, mentre alcune passate indiscrezioni avevano anticipato l'ipotesi di fare di Miles uno degli inquilini del nuovo palazzo in cui Peter Parker va a vivere nel finale di Spider-Man: No Way Home. Con Spider-Man di Tom Holland che assumerà un ruolo centrale in Avengers 5 e Avengers: Secret Wars, è possibile che la nuova trilogia stand-alone sia pensata per passare il testimone da Peter Parker e Miles Morales nel MCU? Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Da notare che Miles Morales 'esiste' già nel MCU, dato che veniva citato in una scena di Spider-Man: Homecoming con Donald Glover nei panni di Aaron Davis. Nel frattempo, recuperate questa interessante teoria sulla storia di Spider-Man 4.