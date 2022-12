Spider-Man 4 rinviato? Scooper avverte i fan, Sony ha cambiato la finestra d'uscita

Dopo che nei giorni scorsi la Sony è tornata a parlare di Spiderman 4, emergono ora nuova indiscrezioni sull'attesissimo prossimo capitolo della saga con protagonista Tom Holland.

Nei mesi scorsi, era stato riportato che Spiderman 4 sarebbe arrivato a luglio 2024 ma come notato da CBM, l'insider AlexP del noto portale The Cosmic Circus - sito che promette di essere vicino alla nuova produzione di Spiderman con tante informazioni anticipate nelle scorse settimane - ha riportato che la Sony avrebbe deciso di posticipare l'uscita di Spider-Man 4 all'inverno 2024 o al più tardi ai primi mesi del 2025. Chiaramente si tratta di informazioni impossibili da verificare al momento dunque vi invitiamo a prenderle con le pinze, ma la nuova finestra di uscita coinciderebbe o con Avatar 3 (dicembre 2024) o con Fantastic Four dei Marvel Studios (febbraio 2025).

Va notato anche che, stando alle voci di corridoio, Tom Holland avrebbe firmato per un'altra trilogia oltre alla partecipazione ad Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars - ma anche in questo caso non ci sono ancora conferme ufficiali.

Sony Pictures comunque non starà con le mani in mano nel frattempo: nei prossimi due anni, usciranno infatti ben sequel di Spider-Man: Un nuovo universo - gli attesissimi Across the Spider-Verse e Beyond the Spider-Verse - e anche due film live-action, Kraven the Hunter e Madame Web. Certo è che, dopo i quasi due miliardi ottenuti da No Way Home, è difficile pensare che un nuovo live-action con Tom Holland non sia una priorità per lo studio.

Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.