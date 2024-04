Spider-Man 4: i registi di Dungeons & Dragons in corsa per la regia?

Oltre alle voci sul triangolo Spider-Man, MJ e Gatta Nera, continuano le indiscrezioni sul possibile regista di Spider-Man 4, attesissimo nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe co-prodotto da Sony Pictures e Marvel Studios.

Anzi sarebbe meglio dire 'i registi', in questo caso, dato che le ultime indiscrezioni parlano del possibile coinvolgimento di John Francis Daley e Jonathan Goldstein, il duo di registi che hanno convinto i fan del fantasy grazie al loro divertente e riuscitissimo adattamento cinematografico live-action di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, con Chris Pine, Michelle Rodriguez e Hugh Grant. I due autori hanno già un passato di collaborazioni coi Marvel Studios, avendo già scritto la sceneggiatura - guarda caso - di Spider-Man: Homecoming, il primo capitolo della saga stand-alone con protagonista Tom Holland.

Secondo il noto insider Daniel Richtman, Daley e Goldstein sarebbero attualmente nel mix di registi presi in considerazione per Spider-Man 4, mix dal quale - sempre secondo lo scooper - i precedentemente corteggiati Justin Lin e Drew Goddard sarebbero ormai usciti. Attualmente però pare che il nome di punta per la regia di Spider-Man 4 sia Sam Raimi, storico regista della leggendaria trilogia originale di Spider-Man con Tobey Maguire che è recentemente tornato nel mondo dei supereroi Marvel collaborando con i Marvel Studios per l'acclamato Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

