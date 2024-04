Spider-Man 4, per la regia di Tom Holland spunta di nuovo Sam Raimi

Con una data per le riprese di Spider-Man 4 già apparentemente sul tavolo, in queste ore le voci di corridoio sono tornate dalle parti di Sam Raimi per il nome del regista del prossimo film Sony-Marvel Studios con protagonista Tom Holland.

Dopo la possibile uscita di scena di Drew Goddard e Justin Lin da Spider-Man 4, coi due registi entrambi impegnati in altri progetti (e non di poco conto, se si pensa a Matrix 5), adesso il famoso e solitamente affidabile portale World of Reel segnala che Sam Raimi è in lizza per dirigere Spider-Man 4: esatto, non il mitologico revival di Spider-Man 4 con Tobey Maguire, sequel della sua trilogia originale, ma il quarto capitolo della saga dello Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, il sequel di Spider-Man: No Way Home.

Secondo le fonti di World of Reel, Sony e Marvel non hanno ancora fatto un'offerta formale a Sam Raimi, ma nei giorni scorsi ci sono stati dei colloqui e tutto potrebbe dipendere dall'agenda del regista: attualmente è a lavoro su Send Help, un nuovo thriller horror, ma il progetto potrebbe essere messo da parte per Spidey 4. I piani di riserva, in caso di mancata disponibilità dell'autore, sarebbero sempre secondo World of Reel John Francis Daley e Jonathan Goldstein, i registi dell'acclamato Dungeons & Dragons e sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming del 2017, nonché addirittura Jon Favreau, che ha dato il via all’intero MCU nel 2008 con Iron Man.

Il nome di Sam Raimi, che ha recentemente diretto per il MCU l'acclamato Doctor Strange nel Multiverso della Follia, era già spuntato in passato in relazione ai Marvel Studios, sia per Spider-Man 4 che per Avengers: Secret Wars: sarà la volta buona? Vi terremo aggiornati, restate sui canali di Everyeye per non perdervi nessuna novità.

