Spider-Man 4, quando inizierà la produzione del sequel con Tom Holland?

Quando inizierà la produzione di Spider-Man 4? Dopo il falso allarme relativo al recente nuovo annuncio di Tom Holland, che ha spezzato il cuore dei fan dell'arrampicamuri, proviamo a fare il punto della situazione sull'attesissimo sequel di Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man 4 attualmente non ha una data d'uscita fissata, per quanto diversi insider abbiano suggerito che il film dovrebbe arrivare nelle sale tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026: questo perché, come riferito in precedenza, la storia del film dovrebbe essere ambientata prima degli eventi di Avengers: The Kang Dynasty, previsto per maggio 2026, con Tom Holland che dovrebbe avere un ruolo di maggior rilievo rispetto a quanto accaduto in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, essendo diventato nel frattempo una delle principali star del Marvel Cinematic Universe.

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate e la Sony finirà davvero col distribuire il film tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 (un periodo che in effetti aveva fatto la fortuna di Spider-Man: No Way Home, arrivato d'inverno contro le uscite estive dei precedenti Homecoming e Far From Home), allora le riprese di Spider-Man 4 dovrebbero iniziare quest'anno, ma purtroppo al momento non ci sono novità da quel fronte.

Secondo il noto insider My time to shine hello, i Marvel Studios e la Sony hanno quasi scelto il nuovo regista di Spider-Man 4, la cui identità potrebbe essere annunciata a breve: stando alle fonti dal dietro le quinte non dovrebbe trattarsi di Jon Watts, autore della prima trilogia di Tom Holland, mentre per quanto riguarda la trama tutto fa pensare che Spider-Man 4 sarà legato a Daredevil: Born Again.

Vi terremo aggiornati, restate sui canali di Everyeye.