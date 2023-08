Spider-Man 4, quando esce il sequel con Tom Holland? Gli scioperi non fanno ben sperare

Quando esce Spider-Man 4, il nuovo attesissimo capitolo del Marvel Cinematic Universe dedicato al Peter Parker interpretato da Tom Holland? Purtroppo attualmente gli scioperi di Hollywood non fanno ben sperare, ma ecco che cosa sappiamo sul progetto.

In base ad un precedente leak emerso prima dell'inizio degli scioperi, era stato reso noto che le intenzioni di Sony Pictures erano quelle di pubblicare Spider-Man ad agosto 2025, ma molto probabilmente a causa delle proteste dei sindacati degli sceneggiatori WGA e degli attori SAG quei piani dovranno necessariamente cambiare. Sono due però le informazioni in nostro possesso che fanno ben sperare per il futuro di Spider-Man nel MCU.

Anzitutto sappiamo che la sceneggiatura di Spider-Man 4 esiste già e che prima dell'inizio degli scioperi era in corso di sviluppo presso i Marvel Studios, con lo stesso Tom Holland che durante un'intervista con Inverse per la promozione della sua nuova serie tv The Crowded Room si era detto entusiasta delle idee inserite nella storia. Inoltre, sappiamo anche che Spider-Man sarà in Avengers: The Kang Dynasty e presumibilmente anche nel suo sequel Avengers: Secret Wars, attesi rispettivamente per maggio 2026 e maggio 2027: ipotizzando che gli scioperi di Hollywood andranno avanti al massimo per tutto il resto del 2023, Spider-Man 4 potrebbe comunque farcela ad arrivare entro la fine del 2025, in modo tale da anticipare The Kang Dynasty (a patto che la cronologia della storia richieda che il film venga necessariamente visto prima del nuovo capitolo degli Avengers: con i Marvel Studios bisogna tener conto anche di queste cose).

