Spider-Man 4, quando esce il prossimo film con Tom Holland?

Il Marvel Cinematic Universe procede spedito in questo 2023 - basti pensare a Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Guardiani della Galassia Vol. III e Captain America: New World Order, - ma in molti si chiedono quando verrà pubblicato Spider-Man 4 con la partecipazione di Tom Holland.

Purtroppo, sembrerebbe che il sequel di No Way Home non riuscirà a vedere la luce entro il 2023: dovremo attendere l'anno prossimo, e nello specifico il 12 luglio 2024 – pur consapevoli della provvisorietà di tale data: ad esempio, secondo Scooper Spider-Man 4 potrebbe essere rinviato. La pubblicazione nel periodo estivo di un capitolo di Spider-Man non è certo una novità, considerando l'uscita di Homecoming (6 luglio 2017) e Far From Home (2 luglio 2019).

Amy Pascal, ex dirigente della Sony Pictures, ha affermato che la storia era già in lavorazione durante le riprese del film precedente, mentre il produttore Kevin Feige ha ricordato come lo staff stesse "iniziando a ragionare attivamente su quale direzione avrebbe preso la trama". Le loro parole sono avvalorate dal possibile contratto a Tom Holland per Spider-Man 4.

Più disincantato era il parere dell'attore stesso: "Avevo una fortissima sensazione che, in quanto interprete, quella sarebbe stata l'ultima volta in cui avrei indossato il costume. Ho provato un'emozione indescrivibile nel dare il mio addio – tema che, tra l'altro, rappresenta uno dei più importanti dell'intera saga." Ma il suo pessimismo non ha più ragione di esistere, poiché l'uscita del quarto capitolo è stata confermata ufficialmente da Sony Pictures. L'importante è non farsi prendere dall'impazienza: come ha affermato Tom Rothman, presidente della casa di produzione, "il vino va servito sempre al momento giusto..."