Spider-Man 4, i primi dettagli: Non sarà grande come No Way Home, ma sarà più emozionante

Sony e Marvel Studios nei giorni scorsi hanno già confermato di essere a lavoro su Spiderman 4, mentre il nuovo capitolo della saga del Peter Parker di Tom Holland, l'acclamato Spider-Man: No Way Home, sta macinando soldi al box office internazionale nel suo primo weekend di programmazione.

Ora, in una recente intervista promozionale col New York Times, la produttrice Amy Pascal - alla quale si deve il merito del ritorno di quegli attori in Spiderman No Way Home - ha rivelato i primi dettagli sul misterioso Spider-Man 4, ancora senza titolo né data d'uscita ma comunque realizzato in collaborazione con i Marvel Studios e dunque ambientato nel Marvel Cinematic Universe. La produttrice ha avvertito i fan che Spider-Man 4 non sarà grande come Spider-Man: No Way Home, in termini di cast e portata della storia, ma tenterà di essere ancora più emozionante.

"Non puoi pensare di superare te stesso in termini di grande spettacolo. Diciamolo pure, Spider-Man: No Way Home è lo spettacolo di una vita. Però il nostro obiettivo col prossimo film sarà quello di cercare di superarlo a livello emotivo. Spider-Man 4 sarà più emozionante, nel proseguire la storia di Peter. Il mantra che io e Kevin Feige vogliamo seguire è: 'Non perdere mai di vista Peter Parker'. I nostri film partono da questi fattori: Peter è un ragazzo normale che è rimasto orfano e che ha dovuto superare vari lutti, ed è ancora poco più che un adolescente. E' un ragazzo alimentato dalla bontà e dal senso di colpa che sta lottando per una causa più grande, e adesso è diffamato dalla stampa".

La Pascal ha fatto intendere che Spider-Man 4 sarà più 'terreno' di Spider-Man: No Way Home: "Non tutti i film di Spider-Man dovevano contenere una moltitudine esagerata di personaggi. Quell'approccio era giusto per questo film".

