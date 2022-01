Spider-Man 4, il possibile sequel di Sam Raimi: 'La sceneggiatura sarebbe già pronta'

Nonostante il capitolo conclusivo della trilogia di Sam Raimi sia stato accolto con freddezza, cosa che spinse Sony a staccare la spina, la saga degli Spider-Man con Tobey Maguire rimane probabilmente la più iconica nella storia dei cinecomic. E con il redivivo interesse, anche gli autori tornano a parlare di un quarto capitolo già pronto.

A differenza della bistrattata dilogia di Marc Webb, su cui vi abbiamo proposto cinque motivi per rivalutare The Amazing Spider Man, la trilogia di Sam Raimi non ha mai avuto il problema di complessi di inferiorità. Anzi. I film con Tobey Maguire furono gli apripista del moderno concetto di cinecomic Marvel: in un certo senso, è probabile che non ci troveremmo qui, con l’MCU, senza il segnavia lasciato da Raimi, che oggi torna a casa con Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Dopo il secondo film con Doc Ock che rimane tutt’ora (probabilmente) nella Top 3 di film sull’Uomo Ragno, la terza pellicola con Venom e Sandman fu accolta come un generale fallimento, cosa che spinse Sony a non riconfermare il film per un quarto capitolo già molto avanti nelle fasi di pre-produzione.

Oggi però, con tutta la nuova attenzione scatenata dalla reunion delle tre incarnazioni (Maguire, Garfield, Holland) in Spider-Man: No Way Home, dovunque ci si giri si sentono voci di nuovi possibili sequel in fase di valutazione, più o meno dichiarata, per tutti e tre gli Spidey. Era già scontato ovviamente un quarto capitolo di Spider Man nel MCU, sul quale vi abbiamo riportato qui le molte dicerie sui villain che potrebbero comparire. Dall’altro lato, Sony sta sinceramente valutando il terzo capitolo di The Amazing Spider Man, con Garfield che si è detto molto interessato a riprendere il ruolo.

Ma Sony detiene ancora il controllo sulla vecchia saga di Raimi e i due progetti potrebbero coincidere, anche se di tutte le incarnazioni quella meno papabile per un ritorno su schermo è proprio Tobey Maguire, anche solo per l’età raggiunta che lo renderebbe uno Spidey decisamente stagionato. Tuttavia, in una nuova intervista con ScreenRant in cui ha condiviso considerazioni sparse sulle saghe di Raimi e di Webb, lo sceneggiatore James Vanderbilt ha rivelato un retroscena che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Queste le parole di Vanderbilt: “Su Spider-Man 4, il sequel di Sam Raimi, avevamo una sceneggiatura completa e pronta per l’uso. Come spesso accade nella stesura di script per lungometraggi di questa portata, avevano addirittura chiamato altri grandi sceneggiatori per dare un tocco in più. Hanno cambiato alcune cose e circa un anno dopo penso siano arrivati al punto in cui, non so perché, hanno deciso che quella non era la strada che avrebbero percorso”.

In altre parole, Vanderbilt ci ha appena rivelato che la sceneggiatura di uno dei sequel più impensabili degli ultimi anni si trova in un cassetto a prender polvere dal lontano 2007. Le ragioni di quel passo indietro, che Vanderbilt sembra ignorare, le conosciamo tutti in realtà: il fallimento del film precedente. Ma considerando che nessuno avrebbe mai scommesso su un ritorno di Garfield, che invece sembra molto possibile ormai, non è detta l’ultima nemmeno su Maguire. Ormai abbiamo imparato ad aspettarci di tutto. Voi cosa pensate succederà? Ditecelo nei commenti!