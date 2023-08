Spider-Man 4, Peter contro Venom: la nuova fan-art di BossLogic toglie il fiato

Tom Holland rassicura sulla qualità di Spider-Man 4, perciò una domanda sorge spontanea: cosa dobbiamo aspettarci dal quarto capitolo della saga MCU? L'artista BossLogic non ha dubbi sull'elemento che eleverebbe la pellicola a un capolavoro: Venom, il temibile antagonista ideato da David Michelinie e Todd McFarlane.

L'immagine, pubblicata su Twitter, vede il supereroe interpretato da Holland finire risucchiato tra le spire del simbionte alieno, mentre il suo braccio è proteso nel tentativo di afferrare un fiore. L'atmosfera cupa è perfettamente in linea con la conclusione di Spider-Man: No Way Home, al termine del quale Peter Parker perde molte persone a lui care e ne esce trasformato nel profondo.

Ricordiamo infatti come la scena post-credits del film diretto da Jon Watts abbia introdotto Eddie Brock (protagonista di Venom e Venom - La furia di Carnage) all'interno del MCU, nel quale, seduto al bancone di un bar, interroga il barista su tutti i superpoteri di quell'universo. La sua sparizione parla chiaro, ma il simbionte rimasto sul bancone suggerisce la racconta diversamente... Rivedremo il personaggio interpretato da Tom Hardy nel prossimo Spider-Man? In tal caso, la fan-art pubblicata da BossLogic potrebbe trasformarsi presto in realtà!

Appurato perché Eddie Brock non ha ancora incontrato Spider-Man, il futuro sembra avere tutte le carte in regola per un inaspettato collegamento. Venom 3 è atteso per l'ottobre 2024: resta da chiedersi se riuscirà a fornirci delucidazioni sul prossimo capitolo con Tom Holland, che probabilmente debutterà in sala soltanto un anno più tardi. Altrettanto ambiguo è il rapporto che i due avranno più in generale rispetto alle attesissime pellicole sugli Avengers, ossia The Kang Dynasty e Secret Wars.