Spider-Man 4, Peter Parker tornerà mai ad essere un Avenger?

Il finale di No Way Home ha cambiato le carte in tavola per il Peter Parker di Tom Holland e per il MCU. Ora, in vista del quarto film, tutti si chiedono: Spider-Man tornerà mai ad essere un Avenger?

Infatti al termine della vicenda del terzo capitolo, Doctor Strange lancia finalmente l'incantesimo che fa dimenticare a tutti che Peter Parker è Spider-Man. Anzi, fa qualcosa di più grande: fa dimenticare a tutti chi sia Peter. A questo punto il personaggio interpretato da Tom Holland si trova completamente solo, dimenticato anche dai colleghi Avengers, e lo vediamo nella sua stanza di New York che fa quel che può per sopravvivere, mentre protegge la città dai cattivi. Un'immagine che sicuramente fa porre molte domande per quanto riguarda il futuro del personaggio nel MCU.

Sembra infatti che non rivedremo il Peter di Holland nel MCU per minimo due anni. Almeno non fino all'arrivo del prossimo film, che potrebbe giungere ancora più tardi. Spider-Man 4, infatti, dovrebbe riprendere da questo punto ed esplorare la nuova vita di Peter, e con l'arrivo di Morbius e del prossimo Venom, sembra che la Sony sia decisa ad espandere lo Spider-Verse. Senza, ovviamente, lasciare del tutto il MCU.

E per quanto riguarda gli Avengers? É realistico pensare che il personaggio tornerà nella squadra a un certo punto, ma non in tempi brevi. Tutto ammesso che gli Avengers ritornino, perché le ultime dichiarazioni non fanno ben sperare, non per i prossimi anni. Dopo l'addio di personaggi importanti come Iron Man, Vedova Nera e Captain America, la squadra è rimasta senza veri e propri leader, e l'introduzione di nuovi personaggi sta costruendo qualcosa di nuovo. Di cosa si tratterà lo scopriremo presto, una cosa sembra certa però: Spider-Man dovrebbe allontanarsi dal MCU per un po'.