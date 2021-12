Spider-Man 4: le parole di Tobey Maguire prima della cancellazione

Tobey Maguire parla delle gioie di essere Spider-Man al cinema in questa vecchia intervista del 2011, pochi giorni prima della cancellazione di Spider-Man 4.

Viviamo nell'era del Multiverso, in cui diverse generazioni di cinecomic e personaggi si incontrano in Spider Man No Way Home il terzo capitolo della saga diretta da Jon Watts per i Marvel Studios.

Ma prima del MCU, prima ancora del reboot con Andrew Garfield, l'amichevole Spider-Man di quartiere era Tobey Maguire, che come racconta in questa vecchia intervista risalente a pochi giorni prima che arrivasse l'annuncio dell'interruzione dei lavori a un quarto capitolo del franchise, affermava: "[Adoro essere] Spider-Man e adoro il fatto che la gente possa avere un'esperienza collettiva di escapismo. È divertente essere parte di questo tipo di gioia per le persone".

"Ricordo che per il primo Spider-Man alcuni di noi presero il bus e si intrufolarono nel retro di alcune sale cinematografiche. Rimanemmo per guardare qualche spezzone con il pubblico. È stato davvero divertente" continua poi Maguire, su incentivo dell'intervistatore, che poi gli chiede come ci si sente a tornare sul set per un nuovo film della saga dopo aver lavorato ad altro nel frattempo.

"Ogni film è diverso, e noi ci evolviamo come persone. Ma allo stesso tempo, ci sono alcune dinamiche e relazioni che hanno una certa continuità. Ad esempio io e Sam Raimi abbiamo una dinamica tutta nostra, botta e risposta continui, è piuttosto divertente. Adoro collaborare con lui, e c'è quest'aria di familiarità che apprezzo molto, assieme però alle sfide dei nuovi progetti. 'Come facciamo a spingere oltre questo film?' o 'Come facciamo sviluppare il personaggio, la storia?' e ancora 'Come lo rendiamo interessante per me e per gli altri?'. Ed è qualcosa che apprezzo molto. Mi diverto davvero con questi film" è la risposta di Maguire, che all'epoca ovviamente non sapeva che non avrebbe indossato nuovamente i panni dell'Uomo Ragno per molto, molto tempo...