Spider-Man 4, parlano gli sceneggiatori di No Way Home: 'Non abbiamo idea di cosa accadrà'

Spiderman 4 è già in lavorazione ai Marvel Studios, con la compagnia di Kevin Feige pronta a riunire le forze con la Sony Pictures per un nuovo capitolo della saga di Peter Parker, ma gli sceneggiatori di Spider-Man: No Way Home hanno ammesso di non avere idea di cosa accadrà in futuro.

In una recente intervista promozionale, Chris McKenna ed Erik Sommers hanno avuto modo di discutere del futuro del franchise di Spider-Man dopo il cataclismatico No Way Home. Queste le loro dichiarazioni:

"Questa domanda è molto comoda per noi, perché per una volta possiamo dire di non conoscere la risposta senza dover per forza mentire!", ha scherzato Sommers con FandomWire in una conversazione pubblicata su YouTube. "Al momento non sono a conoscenza dei progetti futuri in lavorazione. Ciò non significa che non esistano, sia chiaro, ma solo che con me e Chris non ne hanno parlato! Noi amiamo Tom Holland nei panni di Spider-Man, e speriamo di rivederlo ancora nel ruolo."

Nel frattempo, il co-sceneggiatore McKenna ha scherzato sul fatto di essere uscito con Tom Holland all'afterparty della premiere di No Way Home e che ha giurato di mantenere il segreto su eventuali progetti futuri della saga: "Io so tutto, ma non posso parlarne. Mi dispiace così tanto... Tom mi ha detto: 'Per favore, non dire niente a nessuno, soprattutto ad Erik Sommers!'"

