Spider-Man 4, finalmente parla Tom Holland! 'Vorrò sempre farlo, ma c'è da stare attenti'

Il futuro di Spider-Man resta forse il più grande punto interrogativo sul Marvel Cinematic Universe che verrà: cosa ne sarà di Peter Parker dopo il finale di Spider-Man: No Way Home? Le possibilità sono molteplici, e di conseguenza lo sono anche i rischi: Tom Holland, però, è ben consapevole di dover valutare bene ogni dettaglio.

Dopo tante indiscrezioni, proprio Holland (che insieme a Zendaya evitò una multa proprio grazie a Spider-Man) ha quindi finalmente rotto il silenzio sul suo prossimo film nel Marvel Cinematic Universe, confermando la sua volontà di tornare ma anche quella di fare attenzione a non cadere nelle trappole più insidiose.

"La risposta più semplice è che io vorrò sempre fare altri film di Spider-Man. Devo a lui la mia carriera, vorrò sempre farne ancora. Abbiamo i migliori a lavorare su quella che dovrà essere la storia, ma finché non l'avremo capito dovremo stare attenti a proteggere quest'eredità. Il finale del terzo film è stato speciale in tanti modi, quindi dobbiamo essere sicuri di star facendo la cosa giusta" sono state le sue parole.

L'attore ha proseguito: "Come ho già detto, tutti vogliono che si faccia. Però dobbiamo stare attenti a non rifare sempre la stessa cosa". Una conferma, dunque, che sa anche di avvertimento: per Spider-Man 4 bisognerà avere pazienza. Le ultime voci, intanto, parlano dei registi di Dungeons & Dragons in corsa per il nuovo Spider-Man dell'MCU.

Su The Beekeeper - Bd è uno dei più venduti di oggi.