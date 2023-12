Spider-Man 4, parla Tom Holland: 'Sarei pazzo a non farlo, ma ho una condizione'

Mentre continuano i rumor sulla trama di Spider-Man 4, l'attore protagonista Tom Holland è finalmente tornato a parlare dell'attesissimo nuovo capitolo della saga stand-alone di Peter Parker all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Il film, che sarebbe il secondo ad avere luogo nel contesto della più ampia Saga del Multiverso dei Marvel Studios dopo il successo planetario di Spider-Man: No Way Home, l'unico film di supereroi 'non-Avengers' in grado di sfiorare i due miliardi di dollari con un incasso complessivo di 1,9 miliardi in piena pandemia e senza una distribuzione in Cina, dovrebbe arrivare nel 2025 ma negli ultimi tempi, anche a causa degli scioperi di Hollywood che hanno bloccato l'industria per quasi sei mesi, gli aggiornamenti ufficiali sono stati pochissimi.

Ora finalmente, nel corso di una nuova intervista esclusiva con Collider, Tom Holland è tornato a parlare di Spider-Man 4, a proposito del quale ha dichiarato: "Tutto quello che posso dire è che siamo stati attivamente impegnati in diverse conversazioni riguardanti la storia e come potrebbe essere una quarta interpretazione del mio personaggio. Se riusciremo o meno a trovare un modo per rendere giustizia al personaggio è un'altra questione. Chiaramente sarei un folle a non fare più Spider-Man, ma mi sento molto protettivo nei confronti di Spider-Man. Mi sento molto, molto fortunato ad aver potuto lavorare su un franchise che è migliorato con ogni film, che ha avuto più successo con ogni film, il che penso sia davvero raro, e voglio proteggere questa eredità. Quindi non ne farò un altro solo per il gusto di farne un altro. Dovrà valere la pena, ma se troviamo la storia giusta sarei un pazzo a rifiutarla. Devo tutto ciò che ho a Spider-Man, adoro il personaggio e le persone con cui lavoro. Quindi certo che mi piacerebbe raccontare un’altra storia, ma la racconterò solo se riusciremo a trovare quella giusta”.

Le dichiarazioni dell'attore seguono quelle di qualche mese fa, quando lo stesso Tom Holland si era detto molto entusiasta della sceneggiatura di Spider-Man 4 in lavorazione in casa Marvel Studios. Ricordiamo che, oltre a Spider-Man 4, Tom Holland dovrebbe tornare anche per due altri film stand-alone (completando quindi una seconda trilogia) e i due prossimi film degli Avengers, The Kang Dynasty e Secret Wars.