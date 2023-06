Spider-Man 4, parla Sony: grosse novità per il film MCU con Tom Holland e Zendaya

Oltre ad aver annunciato il live-action di Spider-Man dedicato a Miles Morales, durante la premiere di Los Angeles di Spider-Man: Across the Spider-Verse la Sony Pictures ha rilasciato anche nuove dichiarazioni sull'attesissimo Spider-Man 4 con Tom Holland e Zendaya.

La produttrice della saga Amy Pascal ha confermato che un quarto film di Spider-Man con Tom Holland e Zendaya è in lavorazione per il Marvel Cinematic Universe, e questa per i fan è senza dubbio la buona notizia. La cattiva notizia, però, è che, come potete facilmente immaginare, lo sciopero degli sceneggiatori ha interrotto lo sviluppo. “Faremo un altro film? Certo che lo faremo, anzi, lo stiamo già facendo", ha detto la Pascal. “Siamo nel bel mezzo del processo di scrittura, ma come sapete gli sceneggiatori stanno scioperando, in questo momento, e durante lo sciopero nessuno lavora. Siamo tutti sostenitori della loro causa, e quando lo sciopero sarà concluso, allora ripartiremo con i lavori".

Anche il ceo della Sony, Tom Rothman, ha commentato lo stato dei lavori di Spider-Man 4, che sarà co-prodotto dai Marvel Studios, ma è stato molto più cauto riguardo al progetto: "Se vi dicessi qualcosa, poi dovrei uccidervi".

