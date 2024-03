Spider-Man 4, nuove informazioni dal dietro le quinte: trovato accordo tra Marvel e Sony?

Dopo l'annuncio del ritorno al cinema di tutti i film della saga di Spider-Man per celebrare i 100 anni della Columbia Pictures, in queste ore si è tornato a parlare di Spider-Man 4 con Tom Holland, al centro di un tiro alla fune tra Sony e Marvel Studios.

Come rivelato nelle scorse settimane, infatti, le due compagnia avrebbero idee molto diversi su come realizzare Spider-Man 4, con la Sony che vorrebbe capitalizzare sul successo clamoroso del precedente episodio Spider-Man: No Way Home e riportare Andrew Garfield e Tobey Maguire sul grande schermo per un'altra storia sul Multiverso e un altro successo assicurato, mentre la Marvel desidererebbe sperimentare di più e realizzare un'avventura più 'terrena' con altri supereroi di New York come Daredevil. Inoltre, le due società divergono - o divergerebbero - anche sulla scelta del regista, con la Sony che vorrebbe tornare a puntare su Jon Watts, autore di tutti i capitoli della trilogia 'Home', mentre la Marvel preferirebbe far voltare totalmente pagina a Peter Parker e puntare su un nuovo autore per proseguire la sua storia.

A questo proposito, il noto insider Daniel Richtman ha riferito in queste ore che Kevin Feige avrebbe vinto la battaglia con Sony Pictures per quanto riguarda il regista, e che nelle prossime settimane il film arruolerà un nuovo regista per dirigere Spider-Man 4 al posto di Jon Watts (che, secondo lo scooper, preferirebbe realizzare altri progetti per il MCU: in effetti, tempo fa l'autore fu annunciato come regista di Fantastic 4, prima di lasciare il progetto per conflitti di programmazione). In precedenza, un nome che aveva circolato la regia di Spider-Man 4 è stato quello di Drew Goddard, showrunner e regista della prima stagione di Daredevil di Netflix.

