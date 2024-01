Spider-Man 4, novità sul regista: il film introdurrà un villain mai visto prima al cinema?

Mentre continuano le speculazioni sul possibile crossover tra Spider-Man e Daredevil nel MCU, in queste ore sono emerse nuove voci di corridoio relative al regista e alla trama di Spider-Man 4, attesissimo prossimo capitolo della saga cinematografica con protagonista Tom Holland.

Nella sua ultima newsletter, il famoso giornalista Jeff Sneider ha ribadito che al momento la priorità assoluta dei Marvel Studios e della Sony è quella di trovare un regista per Spider-Man, ma allo stesso tempo l'insider ha frenato sulle voci relative a Drew Goddard, che in base alle sue fonti non dirigerà il film al posto di Jon Watts. Allo stesso tempo, però, il regista della trilogia Home probabilmente non tornerà, per questo motivo la 'caccia' al nome giusto a cui affidare il film sarebbe ancora in corso.

La sceneggiatura è stata scritta dagli sceneggiatori di No Way Home Chris McKenna ed Erik Sommers, ma sebbene si sappia ancora molto poco della storia, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere legata a Daredevil: Born Again e alla sottotrama di 'Kingpin sindaco di New York', un nuovo rapporto di The Cosmic Circus anticipa che il sequel ancora senza titolo includerà un villan mai visto prima in live-action: ovviamente questa definizione non ristringe di molto il cerchio, considerato che Spider-Man ha uno dei più vasti roster di nemici nel mondo dei fumetti, ma certamente la cosa farà piacere ai fan.

Dopo aver riunito tutti i villain del franchise cinematografico in Spider-Man: No Way Home, Spider-Man 4 tornerà sugli standard di Homecoming e Far From Home, ai quali si deve l'esordio di Avvoltoio, Shocker, Scorpion e Mysterio? Staremo a vedere.