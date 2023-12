Spider-Man 4, novità: Peter di Tom Holland paragonato al Batman di Robert Pattinson

Dopo le ultime indiscrezioni sulla trama di Spider-Man, descritto come la 'versione di strada' di Civil War, in queste ore sono emersi nuovi aggiornamenti sull'attesissimo film Sony e Marvel Studios con protagonista Tom Holland.

Stando a quanto riportato dal noto insider Alex Perez di The Cosmic Circus, spesso latore di 'buone nuove' pronte puntualmente a trasformarsi in realtà, in Spider-Man 4 Peter Parker avrà un arco narrativo simile a quello di Robert Pattinson in The Batman, con lo scooper che ha letteralmente citato il capolavoro hard-boiled di Matt Reeves nel post che potete trovare in calce all'articolo: il paragone, secondo le informazioni ottenute da Perez, sta nel fatto che nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe a quanto pare Peter Parker inizierà a mettere 'da parte' la sua vita privata e a passare molto più tempo nel ruolo di Spider-Man.

"Senza rivelare nulla...rimarreste sorpresi dall'apprendere quanto Spider-Man in questa prossima iterazione rispecchi il Batman di Robert Pattinson. Non in termini di violenza o di come combatte il crimine, ma di come diventerà più Spider-Man che Peter Parker. E questo è molto emozionante", ha scritto Alex Perez.

Spider-Man 4 non ha ancora una data d'uscita, ma si sospetta che possa arrivare nell'estate 2025. Secondo le ultime rivelazioni, in Spider-Man 4 ci saranno anche Daredevil, Echo e Ant-Man, con Kingpin che sguinzaglierà diversi cacciatori di taglie contro i vigilanti di strada.