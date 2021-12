Spider-Man 4 non sarà collegato al MCU secondo un rumour

Dopo che da Sony e Marvel Studios sono stati recentemente diffusi i primi dettagli sulla produzione di Spider-Man 4, su Twitter, nelle ultime ore, sta circolando un rumour secondo cui la prossima trilogia di Spider-Man avrà sempre Tom Holland come protagonista, ma sarà slegata dal Marvel Cinematic Universe.

Più nel dettaglio, qui di seguito potete trovare la traduzione del tweet, che potete comunque visionare in calce alla notizia: "ULTIMA ORA: La nuova trilogia di Spider-Man presenterà Tom Holland come protagonista e non sarà connessa al Marvel Cinematic Universe". Vi ricordiamo che questo tweet, pubblicato dal profilo "MCU Source", non rappresenta in alcun modo una comunicazione ufficiale o una fonte pienamente attendibile, per cui vi invitiamo a prendere la notizia per quello che è, ovvero una voce di corridoio. Detto questo, ci permette comunque di speculare sul futuro della serie dell'uomo ragno dopo l'enorme successo dell'ultimo film. Infatti, Spider-Man: No Way Home ha superato il miliardo d'incasso, cifra record in epoca Coronavirus, oltre ad essere stato accolto con grande entusiasmo da critica e pubblico. Inoltre, l'impatto della pellicola è stato tale da convincere Sony e Marvel a puntare su Spider-Man: No Way Home per l'Oscar come miglior film.

Infine, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home e vi ricordiamo che il film è attualmente in sala, nel caso non l'aveste ancora visto.