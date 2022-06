Spider-Man 4, Ned diventerà Hobgoblin? L'attore alimenta con una foto!

Per i lettori dei fumetti originali di Spider-Man, erano molti gli indizi sparsi in No Way Home che chiamavano in causa una possibile trasformazione di Ned, amico di una vita di Peter Parker, nel terribile Hobgoblin. Ma prima si trattava di sole speculazioni. Ora l'attore Jacob Batalon condivide una foto che manda l'hype a mille.

È passato più di qualche tempo da quando avevamo saputo di due interpreti di Spider Man paparazzati insieme e ancor di più da quando, in realtà, è stato Sam Raimi a riaprire spiragli sul suo Spider Man 4. Ma la possibilità che questo progetto non coincida con la nuova, potenziale trilogia con Tom Holland presso il MCU, è alta. Qui invece, da che se n’era discusso in lungo e in largo all’indomani dell’uscita di No Way Home e delle premesse che andava gettando, gli aggiornamenti si sono fatti sempre più sporadici. Almeno fino a oggi, con Jacob Batalon – interprete di Ned Leeds nella trilogia MCU degli Spider-Man – che ha alimentato non poco le speculazioni su una sua possibile trasformazione nel prossimo futuro.

L’attore è stato ritratto infatti, in una storia instagram che trovate in calce all'articolo, mentre si accosta a un’action figure di Hobgoblin, temibile variante dei fumetti del classico villain di Spider-Man. Proprio nei fumetti infatti, Ned Leeds si “trasforma” in Hobgoblin: o meglio, viene ipnotizzato dall’originale così da credere di essere lui il vero villain. Solo la sua morte e anni di indagini porteranno Peter Parker a scroprire che l’amico non era mai stato Hobgoblin. Ora, sono diverse le briciole lasciate da No Way Home che potrebbero portare a una svolta del genere.

Prima fra tutte, chiaro rimando, la discussione che Ned ha con il Peter Parker di Tobey Maguire, durante la quale questi gli racconta del suo migliore amico Harry Osborne e di come abbia tentato più volte di ucciderlo. Ned, a quel punto, va da Holland e gli promette che a lui non succederà mai. Il secondo è l’acquisita abilità di Ned con l’Anello di Strange, che ha imparato a usare molto rapidamente nel corso del film. Il terzo, ovviamente, il fatto che nel finale non ricordi più nulla della sua amicizia con Peter, il che potrebbe renderlo più vulnerabile senza la protezione dell’amico vicino. Voi lo vorreste già trasformato all’inizio della nuova trilogia? Ditecelo nei commenti!