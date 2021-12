Spider-Man 4 MCU, quando esce il film Sony-Marvel con Tom Holland?

Kevin Feige ha confermato recentemente l'arrivo di una nuova trilogia di Spider-Man, che seguirà No Way Home e dovrebbe vedere come protagonista ancora Tom Holland. Ma quando possiamo aspettarci di vedere questo seguito delle avventure di Peter Parker sul grande schermo?

Sicuramente non molto presto. Questo in primis perché la Sony e la Marvel stanno ancora raccogliendo i frutti del loro duro lavoro per No Way Home, una pellicola che sicuramente andrà "processata" sia dal team che ci ha lavorato, sia dai fan. Ma anche per le recenti dichiarazioni di Tom Holland che vorrebbe mettere su famiglia, prendendosi dunque una pausa dalla recitazione. Un'affermazione che sembra contraddire la sua conferma nel ruolo, e che crea sicuramente grande allarme tra i fan dell'Uomo Ragno.

Ci sarebbe ancora molto da raccontare, e la storia, dopo No Way Home, potrebbe andare in qualunque direzione. C'è anche da dire che, se messa così sembra semplice, a rendere tutto più complicato è il fatto che dopo l'ultimo film le aspettative dei fan si sono alzate, e sarà dura tenere testa.

Ma tornando a noi, quando potremo vedere Spider-Man 4 sui nostri schermi? Essendo il film ancora nella fase di "progettazione" e discussione, sicuramente è da eliminare il 2022, anche perché per realizzare un prodotto del genere ci vuole decisamente più tempo. Come hanno notato i fan, I Marvel Studios avrebbero 2 slot liberi nel 2023, a Giugno e a Ottobre. Tuttavia seppur possibile, sembra improbabile che Spider-Man 4 si vada a collocare in uno di questi due spazi. Più realistica sembra invece un'uscita nel 2024. Voi cosa ne pensate?