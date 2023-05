Spider-Man 4, leak della data d'uscita del film con Tom Holland? 'Presto novità ufficiali'

Spider-Man 4 è attualmente in lavorazione per i Marvel Studios e la Sony Pictures, ma negli ultimi tempi non ci sono state notizie significative circa l'attesissimo quarto capitolo della saga con protagonisti Tom Holland e Zendaya...almeno finora.

In queste ore, infatti, il noto insider Alex P del portale The Cosmic Circus, in passato molto vicino alle novità riguardanti il mondo di Spider-Man, ha anticipato che notizie ufficiali in merito a Spider-Man 4 arriveranno 'prima di quanto si possa pensare', probabilmente anche prima del Comic-Con di San Diego dove solitamente Sony non ha un panel tutto suo. Secondo le informazioni ottenute tramite le sue fonti, Alex P fa sapere che la Sony ha 'recentemente' preso una decisione in merito al film e che l'annuncio ufficiale arriverà sicuramente nel 2023. Ma doco dopo i tweet dello scooper di The Cosmic Circus, a fornire maggiori informazioni ci ha pensato nientemeno che il celeberrimo leaker My time to shine, che forte della sua fama ha semplicemente tweettato tre parole in merito all'argomento, anzi una parola e due numeri: '28 agosto 2025'.

Se questo scoop dovesse risultare corretto, vorrà dire che Spider-Man 4 uscirà nel bel mezzo della Fase 6 del MCU, dopo Fantastic Four e Avengers: The Kang Dynasty ma prima di Avengers: Secret Wars. In precedenza è stato riferito che Peter Parker sarebbe stato il personaggio principale di The Kang Dynasty, quindi gli eventi di quel film potrebbero presumibilmente porre le basi per la storia che verrà raccontata nello standalone: a questo proposito, tra l'altro, va ricordato che secondo i leak di qualche tempo fa tutti i film del MCU dopo The Kang Dynasty saranno ambientati su Battleworld, una realtà alternativa legata a Secret Wars nei fumetti.

Restate sintonizzati per tutte le prossime novità.