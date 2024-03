Spider-Man 4, Kirsten Dunst pronta a tornare: 'Ho due figli e una madre da mantenere'

Mentre continuano le voci sul ritorno di Tobey Maguire nel ruolo di Spider-Man, in queste ore anche la sua storica co-protagonista Kirsten Dunst, interprete di Mary Jane Watson nella trilogia originale di Sam Raimi, è stata interrogata su un possibile rientro nel mondo dei cinecomics.

L'attrice, che insieme ad Emma Stone, interprete di Gwen Stacy nel franchise cinematografico di Spider-Man, era stata presa in considerazione per un cameo in Spider-Man: No Way Home successivamente scartato, ha ammesso che oggi come oggi riprenderebbe volentieri il ruolo di Mary Jane in un futuro film Marvel, soprattutto se 'spronata' dal giusto compenso. A domanda specifica, l'attrice ha dichiarato: "Certo che tornerei. Perché per questi film solitamente vieni pagato un sacco di soldi, e ho due figli da mantenere, senza contare che mi occupo anche di mia madre."

Ricordiamo che il prossimo film per Kirsten Dunst sarà l'atteso film di guerra di Alex Garland Civil War, che A24 distribuirà nei cinema ad aprile (in Italia arriverà con 01 Distribution). Nel film, l'attrice interpreta una fotoreporter che racconta una nuova guerra civile in un'America del prossimo futuro. “Ci sono sicuramente ruoli meno interessanti per le donne della mia età”, ha detto Kirsten Dunst, sottolineando che prima di Civil War negli ultimi tempi “ogni ruolo che mi è stato offerto era quello della mamma triste” dopo aver ottenuto la sua prima nomination all’Oscar per Il potere del cane nel 2022. “Ecco perché ho fatto Civil War. Quando ho letto la sceneggiatura, ho pensato: 'Non ho mai fatto niente del genere'".

