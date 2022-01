Spider-Man 4, ci sarà anche Kingpin? Vincent D'Onofrio: 'Sarebbe molto interessante'

È passata qualche settimana da quando l'MCU ha messo in scena due delle più grandi reunion di personaggi Marvel. Lo ha fatto prima su piccolo schermo con Hawkeye e poi sul grande con No Way Home. Dopo il ritorno di Kingping, Vincent D'Onofrio immagina ora un nuovo incontro fra Wilson Fisk e Peter Parker in Spider-Man 4.

Hawkeye, Spider-Man, Daredevil. Sono questi i nuovi eroi del momento, i nomi sulla bocca di tutti che la Disney sta cercando di intrecciare in ogni modo possibile per portare avanti una nuova, fortunata Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Riuscire a riassumere tutti gli easter egg, i cameo e le resurrezioni avvenute nelle ultime settimane dell’MCU, è pressoché impossibile. Ma possiamo provare a riassumere, senza troppi spoiler, un po’ di quello che è successo.

Possiamo dire che erano innumerevoli i motivi per introdurre Kingpin in Hawkeye, e così è stato infatti. Dopo molto sperare, il Wilson Fisk interpretato da Vincent D’Onofrio nelle tre stagioni di Netflix dedicate al vigilante di Hell’s Kitchen, è finalmente tornato all’ovile dell’MCU. Nel frattempo, con Hawkeye che vedeva la distribuzione dei suoi ultimi episodi proprio in contemporanea all’uscita del terzo Spider-Man, era quasi ovvio che la Marvel non resistesse a creare un link anche fra questi due titoli, un vero triangolo di collegamenti.

Giacché, senza dire nulla più di questo per chi non l’abbia ancora visto, lo stesso film su Spidey si è fuso all’universo e alle serie su Daredevil con un colpo di scena davvero inaspettato, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Da qui a trovare anche Kingpin nel prossimo Spider-Man, il passo è breve. Certo, l’avevamo lasciato in una situazione tutt’altro che piacevole, con la figlia adottiva, Maya Lopez, che gli si era rivoltata contro. La camera va fuori campo, si sente il colpo che viene sparato, ma di Fisk non si sa più nulla. Sono molte le trame in sospeso per Hawkeye 2.

Ora, è davvero impensabile credere che la Marvel abbia fatto tanta fatica per riportare a casa un juggernaut come Wilson Fisk senza poi sfruttarlo a dovere. La teoria di molti è che gli eventi ricalcheranno quelli dei fumetti, con Fisk accecato da Echo – ma ancora temibilissimo – che tornerà nello spin-off a lei dedicato. Tuttavia, nei fumetti originali Kingpin è tanto un villain di Daredevil che di Spidey, con i due che condividono la stessa missione di combattere la criminalità nelle strade di New York.

La città è quella, le premesse ci sono, e dietro il prossimo villain di Spider-Man 4 – che si vocifera essere Mac Gargan – potrebbe esserci proprio Wilson Fisk come mandante. O almeno, questo è ciò che spera Vincent D’Onofrio, che in un’intervista con ComicBook ha parlato dei suoi eroi preferiti: “Batman, The Punisher, Daredevil... Captain America e Spider-Man”. Lasciando da parte Batman, un paio sono quelli in cui è già apparso, gli altri due – entrambi avviati a un quarto capitolo – potrebbero essere un suggerimento. In particolare, di fronte alla domanda se non volesse affrontare l’Uomo Ragno, D’Onofrio ha detto: “Sarebbe piuttosto interessante. Sarebbe molto bello”. Voi ci sperereste? Ditecelo nei commenti!