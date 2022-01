Spider-Man 4, ci sarà anche Kingpin? Vincent D'Onofrio: 'Sarebbe divertente'

Il ritorno di Kingpin è stata una delle grandi sorprese di questa prima parte di Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: Hawkeye ha finalmente accontentato una delle richieste più accorate dei fan del franchise, che ora aspettano con ansia che il personaggio di Vincent D'Onofrio si rifaccia vivo sul grande schermo. Sarà Spider-Man 4 la volta buona?

Mentre si parla della possibile comparsa di Miles Morales in Spider-Man 4, infatti, in molti si chiedono se il nuovo film con Tom Holland non possa essere l'occasione perfetta per sfruttare il personaggio visto per la prima volta in Daredevil: a parlare di questa possibilità è stato, in queste ore, lo stesso Vincent D'Onofrio.

"The Punisher, Daredevil e Spider-Man sono quelli a cui il mio personaggio è più legato nelle sue storie a fumetti. Ma ovviamente c'è spazio anche per gli altri. Io posso solo sperare che accada ma, voglio dire, per me assolutamente Spider-Man. Penso che sarebbe davvero divertente" sono state le parole della star di Full Metal Jacket.

Cosa ne pensate? Credete anche voi che Spider-Man 4 possa essere il film giusto per puntare nuovamente su Wilson Fisk? Fatecelo sapere nei commenti! Per il futuro, intanto, si parla dell'eventualità che Tom Holland dica addio a Spider-Man.