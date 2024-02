Spider-Man 4, Kevin Feige vs Tom Rothman: Marvel e Sony vogliono due registi diversi?

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato alcune indiscrezioni secondo le quali Marvel Studios e Sony Pictures starebbero dibattendo riguardo a Spider-Man 4 e soprattutto alla direzione da seguire per il nuovo attesissimo film con Tom Holland, e in queste ore sono emersi nuovi dettagli in proposito.

Secondo il noto insider Daniel Richtman, le cui informazioni sono state supportate anche dal 'collega' My time to shine hello, pare che Sony sia ansiosa di portare Spider-Man 4 nei cinema quanto prima, e che al momento starebbe puntando ad una data d'uscita già fissata il 25 giugno 2025, uno slot che effettivamente sul calendario dello studio riportata da qualche tempo la dicitura 'Film di Spider-Man senza titolo'. Tuttavia, dall'altra parte, i Marvel Studios e Kevin Feige frenano: la casa di produzione della Disney come sapete co-produce i film di Spider-Man nel MCU, e il 2025 sarebbe un anno troppo affollato per loro per concentrarsi allo sviluppo del nuovo film con Tom Holland, specialmente con delle tempistiche così affrettate.

Inoltre, secondo le fonti, il capo della Sony, Tom Rothman, vuole il ritorno di Jon Watts alla regia, con l'idea che l'autore dei precedenti Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home realizzi un altro film sul Multiverso sulla falsariga di No Way Home e la saga animata di Spider-Man Miles Morales, che tante gioie sta portando alla Sony rispetto agli spin-off live-action del franchise come Morbius e Madame Web. Il punto di vista dei Marvel Studios invece differisce anche in questo caso, perché stando alle informazioni trapelate Kevin Feige vorrebbe un nuovo regista per il progetto, per dare un nuovo inizio alla saga di Spider-Man per una storia più da supereroe di strada - legata evidentemente a Daredevil: Born Again come da passate indiscrezioni.ù

Vi terremo aggiornati sulle prossime novità, restate sui canali di Everyeye.