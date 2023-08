Spider-Man 4, Jon Watts spiega il finale di No Way Home in vista del prossimo film

In attesa di novità per l'attesissimo Spider-Man 4 del MCU con Tom Holland, il regista Jon Watts ha detto la sua sul finale di Spider-Man: No Way Home, capitolo conclusivo della prima trilogia di Peter Parker realizzata dai Marvel Studios.

Nel nuovo volume da collezione The Spider-Man: No Way Home - The Art of the Movie, appena arrivato sugli scaffali di tutto il mondo, Watts ha confermato ciò che il pubblico ha sempre sospettato circa il finale del film, ovvero che è solo l'inizio di una nuova fase della vita di Spider-Man. "Quando stavamo girando 'Homecoming', le discussioni riguardavano sempre come fare con Peter qualcosa che il pubblico non aveva mai visto prima...Questo obiettivo incanala il film verso un paio di strade diverse dal solito, e ti porta a fare cose inedite come permettere al suo migliore amico di scoprire la sua identità, e farla scoprire a sua zia, e poi, alla fine del film successivo, farla scoprire al mondo intero."

Il regista ha anche confermato che l'intera trilogia Home di Spider-Man è un'unica grande storia di origini, in vista di ciò che verrà in futuro: "L'intera trilogia era solo un modo diverso dal solito per raccontare la storia delle origini dello Spider-Man di Tom Holland, quindi è stata una cosa divertente giocare con questi nuovi aspetti. Ma alla fine, sai, è stato bello poter fondere tutto insieme e riportarlo alla sua vera essenza, una semplice grande storia di Spider-Man. Ci siamo presi il tempo necessario per raccontarla e lo abbiamo fatto nell'arco di tre film." Non a caso, Spider-Man: No Way Home va a finire là dove la maggior parte dei film di Spider-Man inizia, ovvero con Peter in un appartamento fatiscente di New York e il più totale anonimato sulla sua identità.

Ricordiamo che Sony e Marvel Studios si aspettano che Jon Watts torni a dirigere una nuova trilogia di Spider-Man nel MCU insieme a Tom Holland e Zendaya, ma al momento è impossibile avere aggiornamenti sulla situazione a causa degli scioperi di Hollywood.