Spider-Man 4, J.K. Simmons apre al ritorno:'Farei qualsiasi cosa per Sam Raimi'

Uno dei personaggi più apprezzati nella carriera di J.K. Simmons è senza dubbio il burbero editore del Daily Bugle, J. Jonah Jameson, nella trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi. Diversi anni dopo Simmons è tornato ad interpretare Jameson in un cameo in Spider-Man: Far From Home e successivamente in No Way Home.

Da quel momento sono riaffiorate le voci sull'ipotesi di un quarto capitolo di Spider-Man targato Sam Raimi.

Ospite nel podcast di Michael Rosenbaum, J.K. Simmons ha risposto alla domanda sulla propria eventuale disponibilità a tornare nel ruolo di Jameson in uno Spider-Man 4 di Raimi.



"Assolutamente. Farei qualsiasi cosa mi chiedesse Sam Raimi. Voglio dire... quasi tutto" ha dichiarato ironicamente Simmons rispondendo alla domanda.

La star di Whiplash potrebbe rientrare in gioco sia nell'universo di Raimi, con Tobey Maguire nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man, sia nel Marvel Cinematic Universe dopo le due apparizioni negli ultimi capitoli cinematografici del franchise basati sull'Uomo Ragno di Tom Holland. D'altronde, il ritorno in pianta stabile di J.K. Simmons era stato annunciato dallo stesso attore e quindi è presumibile che rivedremo in ogni caso Jameson con il volto di Simmons nei prossimi film.



Dopo Spider-Man 3, uscito nel 2007, il quarto capitolo era in fase di sviluppo prima della decisione di cancellarlo e di creare un reboot, The Amazing Spider-Man, con protagonista Andrew Garfield.



