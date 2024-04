Spider-Man 4, nuovo interesse amoroso per Peter? Potrebbe arrivare la Gatta Nera

Nel nostro speciale dedicato ai 5 ingredienti che vorremmo vedere in Spider-Man 4 avevamo citato un'altra co-protagonista femminile, tra Gwen Stacy e la Gatta Nera, e forse siamo stati dei discreti oracoli.

Per lo meno stando alle ultime indiscrezioni che hanno preso a circolare sulla trama di Spider-Man 4: come si legge nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, il famoso insider Holy Field News ha anticipato in queste ore che Kevin Feige sarebbe interessato all'idea di introdurre la Gatta Nera nel MCU, come lasciato ampiamente intendere dall'emoticon del gatto nero inserito nel commento. Curiosamente, Gatta Nera avrebbe dovuto far parte del famoso Spider-Man 4 di Sam Raimi, quindi la sua inclusione nel nuovo film Sony-Marvel Studios rappresenterebbe in un certo senso una bella chiusura del cerchio.

Lo scooper anticipa un annuncio per il mese di agosto, e fa sapere anche che:

La sceneggiatura di Spider-Man 4 di Tom Holland sta facendo grandi progressi, Kevin Feige e la Sony sono "reciprocamente felici" del loro accordo per il film.

Spider-Man 4 riprenderà subito dopo gli eventi di Daredevil: Born Again , con il tasso di criminalità in aumento a New York a causa dell'elezione di Kingpin a sindaco.

, con il tasso di criminalità in aumento a New York a causa dell'elezione di Kingpin a sindaco. Numerosi cattivi di Spider-Man appariranno nel film (come richiesto da Sony): molti lavoreranno per Kingpin mentre altri addirittura lo invidiano.

Ricordiamo che secondo Variety Zendaya tornerà in Spider-Man 4, ma per ora non è chiaro quanto sarà esteso il suo ruolo: ovviamente vi terremo aggiornati, restate sintonizzati su Everyeye.

