Spider-Man 4, l'infausto musical Spider-Man: Turn of the Dark diventerà un film

In attesa delle prossime novità su Spider-Man 4 con Tom Holland, gli amanti del supereroe Marvel saranno felici di sapere che l'infausto musical di Broadway Spider-Man: Turn off the Dark diventerà il soggetto di un film.

Per chi non lo sapesse, Spider-Man: Turn off the Dark è stata una produzione musicale di Broadway presentata per la prima volta nel lontano 2010 che, nonostante l'entusiasmo iniziale, anche grazie alla regia di Julie Taymor e Bono degli U2 per i testi, ha dovuto affrontare un processo di sviluppo a dir poco travagliato, inclusi numerosi ritardi, difficoltà tecniche e problemi di sicurezza durante le prove e le esibizioni, diventando famoso per l'elevato numero di infortuni subiti dai membri del cast, che hanno portato a diversi cambiamenti nel roster di attori e, infine, a recensioni contrastanti.

Ora però un film ispirato a quella vicenda reale è finito nella Black List di Hollywood, il famoso elenco di progetti in sviluppo che l'industria ogni anno mette in evidenza al fine di poterli realizzare. Il film è intitolato Boy Falls From Sky ed è stato scritto da Hunter Toro, il cui lavoro include Digman! e Bupkis, e viene descritto come la storia di "un drammaturgo ansioso che si ritrova intrappolato in una rete di inganni, infortuni e proprietà intellettuali mentre adatta il suo primo musical di Broadway, Spider-Man: Turn Off the Dark".

Considerati i problemi relativi ai diritti coinvolti per un film come questo, è difficile dire se questo progetto verrà mai realizzato (un documentario sembra più probabile), ma non è la prima volta che un film Marvel entra nella Black List: in passato è successo anche con un film Ironheart nel 2018 e Excelsior!, un film biografico su Stan Lee e Jack Kirby nel 2020.

A proposito dell'Uomo Ragno, scoprite il nuovo titolo della serie tv animata Spider-Man: Freshman Year, che uscirà nel 2024 su Disney+.