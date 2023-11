Spider-Man 4 includerà Morbius, Kraven e Venom: arrivano i Sinistri Sei?

In queste settimane grazie al volume MCU: The Reign of Marvel Studios è stato anticipato che molto presto l'universo Sony di Spider-Man diventerà canonico con il MCU, e ora le nuove indiscrezioni sulla trama di Spider-Man 4 con Tom Holland potrebbero puntare proprio in questa direzione.

Secondo lo scooper Daniel Richtman - che per primo ha dato la notizia del casting di Pedro Pascal in Fantastici 4 - ha riferito infatti che Spider-Man 4 presenterà molti collegamenti la saga Sony di Venom, Kraven e Morbius, e l’idea generale è che il film apra la strada ad una potenziale fusione di quell'universo narrativo con il Marvel Cinematic Universe, chiaramente sfruttando come 'scusa' lo svilupparsi della trama più ampia della Saga del Multiverso: la cosa ha particolarmente senso se vista dalla prospettiva più larga del franchise, con Peter Parker che è stato uno dei primi protagonisti della storyline del Multiverso grazie a Spider-Man: No Way Home e che, stando a quanto riportato, avrà un ruolo fondamentale nell'attesissimo Avengers: The Kang Dynasty (o Avengers: Secret Wars - Parte 1, secondo nuovi rumor).

Ovviamente, per i fan vedere Venom, Morbius e Kraven il cacciatore (che esordirà sul grande schermo nel 2024 con il suo film stand-alone, nel quale è interpretato da Aaron Taylor Johnson) unirsi per agire contro Spider-Man significa la possibilità concreta di assistere all'unione dei Sinistri Sei, specialmente se si considera che, l'ultima volta che sono stati visti, Morbius si è alleato con l'Avvoltoio di Michael Keaton e Venom ha lasciato un pezzettino di sé nel MCU alla fine di No Way Home.

Spider-Man 4 non ha ancora una data d'uscita, ma si presume che arriverà nei cinema nel 2025 prima di Avengers 5, atteso a sua volta nel 2026.