Spider-Man 4: importante aggiornamento sullo stato del film e il ruolo di Zendaya

Dopo gli ultimi aggiornamenti su Spider-Man 4, in queste ore Variety ha pubblicato alcune novità riguardanti il film co-prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento di Zendaya.

La famosa rivista hollywoodiana conferma le recenti indiscrezioni su Spider-Man 4 anticipate dai principali insider del settore, ribadendo che attualmente i Marvel Studios stanno completando la sceneggiatura e sono alla ricerca di un regista, chiarendo tuttavia che per ora non c'è ancora una data certa per l'inizio delle riprese. Allo stesso tempo però è possibile che i lavori sul film inizieranno dopo l'estate, dato che HBO ha dovuto rinviare al 2025 le riprese di Euphoria 3 proprio per lasciare libera Zendaya.

Si legge su Variety: "Alcuni credono che il successo o l'insuccesso del prossimo film di Zendaya 'Challengers', che uscirà il 26 aprile, potrebbe influenzare il destino di 'Euphoria'. E sullo sfondo, ovviamente, si profila il prossimo 'Spider- Man 4', anche se la sceneggiatura del film è ancora in lavorazione e non c'è attualmente né un regista né una data di inizio." Variety dunque conferma il ritorno di Zendaya in Spider-Man 4, ma per ora non è dato sapere quanto esteso sarà il suo ruolo.

Drew Goddard e Justin Lin sono due nomi presumibilmente in lizza per la regia del prossimo capitolo, vi terremo aggiornati. Nel frattempo, ci siamo domandati quale potrebbe essere il titolo ufficiale di Spider-Man 4.

