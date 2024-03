Spider-Man 4: grosse novità su Miles Morales, lo scontro Marvel/Sony e altro ancora

Dopo le voci di corridoio su Spider-Man come supereroe prescelto del MCU nell'ambito della Saga del Multiverso, in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni dal dietro le quinte di Spider-Man 4, l'atteso nuovo film di Marvel Studios e Sony Pictures.

Secondo quanto si dice online, il ritardo nell'annuncio ufficiale del film dovrebbe essere - almeno in parte - dovuto al fatto che Marvel Studios e Sony Pictures non sono ancora certi di come procedere con la storia, e come riportato nelle scorse settimane Kevin Feige si è scontrato con i dirigenti della Sony Amy Pascal e Tom Rothman sulla sceneggiatura. A questo proposito, Daniel Richtman ha condiviso alcuni aggiornamenti molto interessanti.

Secondo l'insider, infatti, Rothman è colui che sta "combattendo con Feige su cosa fare con Spider-Man 4" ed è determinato ad accelerare lo sviluppo del sequel. Si dice anche che Rothman voglia che Jon Watts torni al timone della saga dopo aver diretto tutti i precedenti episodi, mentre Feige è ancora fermo sulla posizione di cambiare regista e rotta, perché vorrebbe Jon Watts a lavoro su altri progetti MCU (inizialmente il regista era stato assegnato a The Fantastic 4, come ricorderete).

Richtman afferma inoltre che, a prescindere da come sarà il film (una grande avventura legata al Multiverso, come vorrebbe Sony, oppure un film su scala più ridotta, come vorrebbe Marvel Studios) Spider-Man 4 introdurrà la versione live-action di Miles Morales.

Ricordiamo che secondo My time to shine hello Tobey Maguire e Andrew Garfield torneranno come Spider-Man molto presto, un'indicazione che lascerebbe supporre che Spider-Man 4 sarà legato al Multiverso.

