Spider-Man 4:gli sceneggiatori di No Way Home anticipano la nuova trilogia con Tom Holland

Nel corso di una recente intervista stavolta concessa all'Hollywood Reporter, gli sceneggiatori di Spider-Man: No Way Home hanno anticipato qualcosa circa il futuro di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe e della nuova trilogia di Spider-Man che dovrebbe esordire nel corso 2024 con il primo film dopo gli eventi accaduti in No Way Home.

Il finale di Spider-Man No Way Home ci ha presentato un Peter Parker completamente solo e senza i suoi amici e gli affetti di una vita, dato che nessuno lo ricorda più, e pronto ad affrontare il college (anche da squattrinato). Nell'intervista, Chris McKenna e Erik Sommers hanno confermato di aver creato quel finale appositamente per creare una conclusione definitiva all'arco narrativo iniziato da Homecoming, pur lasciando una porta aperta per il continuo delle sue avventure.

"Sapevamo che sarebbe finita in quel modo. Per quel che riguarda il suo significato, ci saranno oppure no altre storie? Tutto quello che potevamo fare in quel momento era essere al servizio di questa storia e raccontare quella che percepivamo come la versione migliore di questa storia. E' terminata in un modo che potrebbe essere soddisfacente per questo particolare Spider-Man o potrebbe sicuramente continuare. Abbiamo radunato il team in una stanza, e ognuno di questi film aveva un momento davvero sconvolgente al quale reagire nel finale. Aveva il motore necessario per la storia successiva. Se ci sarà un altro film, avremo questo grande cambiamento che sarà la spinta iniziale alla storia che verrà dopo. Penso possa essere una conclusione soddisfacente e allo stesso tempo un altro divertente ed eccitante incidente per un'altra storia. Spero ne faranno altri, non lo so".

In un'altra intervista i due sceneggiatori hanno confermato chi ha diretto la scena post-crediti di No Way Home e leggere una interessante teoria su SpiderMan 4.