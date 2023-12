Spider-Man 4, quale fumetto dovrebbe adattare il prossimo film con Tom Holland?

Conclusa la prima grande storia di Spidey con No Way Home ora gli occhi sono puntati a Spider-Man 4 del Marvel Cinematic Universe. Ma quale storia a fumetti dovrebbe adattare il nuovo lungometraggio con Tom Holland?

Stando agli ultimi rumor su Spider-Man 4 alla Civil War e visto il ritorno del personaggio di Wilson Fisk alias Kingpin sempre interpretato da Vincent D'Onofrio sembra che una cosa possa realizzarsi davvero: il villain che diventa sindaco di New York.

Allora il fumetto che Spider-Man 4 dovrebbe adattare è proprio Devil's Reign di Chip Zdarsky e Marco Checchetto, in cui appunto Wilson Fisk diventa sindaco della Grande Mela. In quel caso il respiro era molto più ampio visto che Kingpin aveva sotto il suo controllo diversi villain come Kraven, Taskmaster, Crossbones, Shocker e Rhyno, prendendo di mira non solo Spidey ma anche altri eroi della Marvel.

Resta comunque il punto di partenza giusto per un'avventura più "street" di Spider-Man e in grado di collegare lui e Daredevil sul grande schermo come si era già intravisto in No Way Home. Anche perché in questa storia Wilson Fisk renderebbe illegali tutti i vigilanti della città, dando quindi il via a uno scontro fra lui e i supereroi.

Devil's Reign dovrebbe ovviamente essere solo un'ispirazione da collegare direttamente a Spidey senza esagerare con i personaggi e dando priorità appunto all'Arrampicamuri. Anche se in Spider-Man 4 oltre a Daredevil ci sarà anche Ant-Man.

E voi siete d'accordo con questa scelta? Vorreste un altro fumetto per Spider-Man 4? Diteci tutto nei commenti!