Spider-Man 4, il film con Tobey Maguire si farà? Ecco cosa sappiamo!

Spider-Man: No Way Home è stato nient'altro che l'inizio: il successo del film che ha visto il gran ritorno in scena dei Peter Parker di Tobey Maguire ed Andrew Garfield ha dato il via ad uno tsunami di speculazioni, in particolare per quanto riguarda la possibilità di vedere sul grande schermo The Amazing Spider-Man 3 o Spider-Man 4.

Mentre Andrew Garfield parla divertito delle bugie dette prima di Spider-Man: No Way Home, dunque, l'attenzione dei fan sembra spostarsi momentaneamente sulle vicende relative all'eventuale quarto capitolo della saga che di Sam Raimi che vede per protagonista il buon Tobey Maguire: ma quali sono le reali possibilità che Spider-Man 4 veda effettivamente la luce?

Le teorie sono tante e altrettante sono le voci che in queste ore stanno mettendo il web in fibrillazione, al punto che, come sempre accade in questi casi, comincia a risultare davvero difficile riconoscere le bufale: nel nuovo video che potete trovare sul nostro canale YouTube, dunque, abbiamo provato a mettere un po' di ordine in questo incredibile guazzabuglio di notizie più o meno affidabili, cercando di capire quanto sia il caso di puntare sul ritorno in scena di Sam Raimi e soci.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere uno Spider-Man 4 a distanza di 15 anni dall'ultimo capitolo della trilogia? Fatecelo sapere nei commenti! Willem Defoe, intanto, è tornato a parlare del ritorno del suo Goblin in No Way Home.