Spider-Man 4, film di strada con Kang e Multiverso: la teoria che accontenta Sony e Marvel

I piani di Sony per il futuro del franchise di Spider-Man passano ovviamente da Spider-Man 4, quarto episodio della saga stand-alone di Tom Holland legata al MCU dei Marvel Studios, ma stando ai rumor le due compagnie avrebbero idee diametralmente opposte.

Come vi abbiamo riportato in precedenza, infatti, i presidenti di Marvel Studios e Sony Pictures Kevin Feige e Tom Rothman sarebbero in totale disaccordo su tutto ciò che riguarda Spider-Man 4, col primo che vorrebbe un nuovo regista, una nuova storia incentrata sui supereroi di New York e una data d'uscita nel 2026, mentre il secondo che starebbe spingendo per confermare Jon Watts alla regia, continuare il trend del Multiverso con un sequel di No Way Home con Tobey Maguire e Andrew Garfield di nuovo co-protagonisti e soprattutto affrettando la data d'uscita al 2025.

Insomma, da un parte un film crossover con Daredevil e Kingpin e dall'altra una nuova avventura nel Multiverso: naturalmente si potrebbe avere entrambe le cose, come dimostra una teoria dei fan diventata virale in queste ore. La teoria immagina che, dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, per guadagnarsi da vivere Peter Parker oggi lavora con la Qeng Enterprises, la società di Mister Gryphon: i fan della Marvel sanno che questo personaggio è una variante di Kang il Conquistatore che opera dal suo edificio a New York City come amministratore delegato di una grande società con la quale mira a costruire un impero capitalista lavorando con diversi villain per estendere ulteriormente la sua influenza e il suo potere.

L'introduzione di Mister Gryphon alias Kang nel MCU, secondo la teoria, potrebbe accontentare sia Sony che i Marvel Studios, dando al team creativo del film la possibilità di realizzare sia un film 'di strada' sia un'avventura legata al Multiverso.

In attesa di ulteriori aggiornamenti vi ricordiamo che, a prescindere da chi vincerà il braccio di ferro tra Sony e Marvel, Spider-Man 4 dovrebbe uscire prima di Avengers 5, atteso attualmente per maggio 2026.