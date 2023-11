Spider-Man 4: ci sarà mai un nuovo film della saga di Sam Raimi con Tobey Maguire?

Ci sarà mai un nuovo film di Spider-Man con Tobey Maguire? Negli scorsi mesi si è parlato in lungo e in largo del mitologico Spider-Man 4 di Sam Raimi, ma cerchiamo di capire quali sono le possibilità di vederlo realizzarsi sul serio.

In poche parole, con Spider-Man 4 di Tom Holland in arrivo e un film live-action dedicato a Miles Morales in cantiere, è difficile che Sony possa decidere di tornare 'indietro' e rispolverare il vecchio film mai fatto del duo Sam Raimi e Tobey Maguire, che originariamente sarebbe dovuto uscire più di dieci anni fa, nello specifico il 6 maggio 2011.

Tuttavia, come Spider-Man: No Way Home ci ha insegnato, non è detto che il pubblico non vedrà mai più lo Spider-Man di Tobey Maguire sul grande schermo, anzi: è stato insistentemente riparto negli scorsi mesi che l'attore tornerà nei panni del mitico supereroe Marvel per il film crossover Avengers: Secret Wars, nel quale grazie alle trame della più ampia Saga del Multiverso sarà protagonista insieme al Wolverine di Hugh Jackman, col progetto - in uscita nel 2027 - pensato per concludere i primi 30 anni (circa) di film Marvel, sia quelli del MCU sia quelli realizzati prima della serie di Kevin Feige, come appunto lo Spider-Man di Sam Raimi e gli X-Men della Fox.

Inoltre, stando alle ultime indiscrezioni Sam Raimi potrebbe dirigere Avengers: Secret Wars, e questa eventualità lo porterebbe a dirigere nuovamente lo Spider-Man di Tobey Maguire: magari non sarà esattamente lo Spider-Man 4 che i fan hanno sempre sognato, ma una reunion sotto il segno degli Avengers farebbe certamente la gioia degli appassionati.