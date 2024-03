Spider-Man 4 sarà un film sul Multiverso: 'I tre Peter di nuovo insieme'

Dopo le ultime novità su Spider-Man, le cui riprese dovrebbero partire in autunno con Justin Lin alla regia, in queste ore sono emerse nuove potenziali informazioni sulla trama del film, che sarà presumibilmente legata al Multiverso.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, pubblicato dal famoso insider My time to shine hello, uno dei più noti e affidabili insider del settore, Spider-Man 4 sarà un film legato al Multiverso in quanto includerà il ritorno di tutti e tre i Peter Parker live-action: rispondendo ad un post che chiedeva ai fan di scegliere un solo sequel di Spider-Man tra i tre possibili, ovvero Spider-Man 4 con Tom Holland, The Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield e Spider-Man 4 con Tobey Maguire, My time to shine hello è intervenuto dicendo la sua: "Non c'è bisogno di scegliere perché molto presto saranno tutti e tre di nuovo insieme".

Il riferimento è chiaramente diretto a Spider-Man 4 di Marvel Studios e Sony, dato che in queste settimane lo stesso My time to shine hello ha confermato che le due case di produzione stanno collaborando per trovare un punto d'incontro che soddisfi entrambe le parti: la compagnia di Kevin Feige che vorrebbe un nuovo regista al posto di Jon Watts, cosa apparentemente confermata con il nome di Justin Lin, mentre la Sony spera in un film sul Multiverso con il ritorno di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield per massimizzare il successo stratosferico di Spider-Man: No Way Home.

Lo stesso My time to shine hello, come potete vedere qui sotto, ha confermato che Justin Lin è in pole position per la regia di Spider-Man 4, suggerendo però che in lizza ci sarebbero anche altri due nomi.

