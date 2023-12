Spider-Man 4, nel film MCU ci saranno anche Ant-Man e Daredevil?

Le indiscrezioni su Spider-Man 4 non si placano, e anzi accelerano mano a mano che il 2024, anno in cui le riprese del progetto dovrebbero partire, si avvicina al calendario.

In queste ore, infatti, il noto scooper Daniel Richtman riferisce che Spider-Man 4 includerà due famosi supereroi Marvel, uno del quale si parla ormai da diverso tempo e un altro a dir poco insospettabile: secondo le sue fonti, infatti, il film con Tom Holland includerà anche la presenza di Daredevil e Ant-Man, i due supereroi Marvel interpretati nel MCU dagli attori Charlie Cox e Paul Rudd.

Si tratta certamente di un trio inedito che farebbe la gioia dei fan, e considerando i trascorsi di Scott Lang con la legge (lui che viene spesso confuso con Spider-Man!) il supereroe degli Avengers potrebbe rientrare a pennello nella trama del sindaco Wilson Fisk, che dovrebbe prendere le redini di New York in Daredevil: Born Again. Da notare che sono anni che gli insider anticipano che la serie tv di Daredevil sarà collegata al film di Spider-Man, soprattutto dopo che il personaggio di Charlie Cox è 'entrato' nel MCU proprio grazie a Spider-Man: No Way Home, e Daniel Richtman continua ad alimentare queste indiscrezioni.

Staremo a vedere come si evolverà la cosa. Nel frattempo, leggete le ultime dichiarazioni ufficiali di Tom Holland su Spider-Man 4.