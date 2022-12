Spider-Man 4: un fan trailer per il film con Tobey Maguire vi farà letteralmente impazzire

Spider-Man 4 di Sam Raimi con Tobey Maguire ha preso vita nel nuovo concept-trailer ideato dal canale YouTube Screen Culture e pubblicato sulla piattaforma per ricordare ai fan che cosa avrebbe raccontato il film mai fatto della Sony.

Come saprete se ci seguite con regolarità, infatti, la saga di Spiderman con Tobey Maguire doveva continuare con una nuova trilogia, ma i piani originali furono cambiati in favore del reboot con protagonista Andrew Garfield. Il filmato di Screen Culture, che potete ammirare nel player in calce all'articolo, immagina un revival targato Marvel Studios e Sony Pictures e include spezzoni tratti dai diversi film del franchise cinematografico di Spider-Man per provare ad illustrare cosa avrebbe raccontato il film se fosse stato effettivamente realizzato.

Da ciò che sappiamo, rivelato per vie più o meno ufficiali nel corso degli anni, Spider-Man 4 di Sam Raimi avrebbe avuto l'Avvoltoio come villain principale (e infatti il trailer fan-made include scene con l'Adrian Toomes del MCU), che però nella storia ideata da Raimi sarebbe stato il padre di Felicia Hardy, la Gatta Nera: il film avrebbe visto Peter innamorarsi di questa nuova vigilante appena arrivata a New York, solo per poi scoprire la verità su suo padre (in maniera simile a quanto accaduto al Peter di Tom Holland in Spider-Man: Homecoming). Per il ruolo della Gatta Nera Sam Raimi aveva scelto Anne Hathaway, che ironicamente qualche anno dopo avrebbe interpretato Catwoman nella trilogia de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan.

