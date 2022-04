Spider-Man 4: un nuovo fan-poster azzecca il titolo perfetto per il film MCU

Al momento si sa pochissimo del sequel di Spiderman No Way Home con protagonista Tom Holland se non che Marvel Studios e Sony sarebbero pronti ad una nuova trilogia nel MCU, motivo per cui questo nuovo fan-poster che vi proponiamo oggi potrebbe aiutarvi nell'attesa e stuzzicare il vostro hype.

Realizzata dall'artista tmy_arts e pubblicata sul suo profilo Instagram, la fan-art fa un passo avanti dopo la trilogia di 'Home' di Spider-Man e immagina il futuro di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe ora che nessuno conosce più la sua identità segreta: ecco perché l'artista ha pensato anche al sottotitolo da dare al film, Web of Memories, che appunto ha a che fare con il tema della memoria. Il poster, che potete trovare come al solito in calce all'articolo, mostra Spider-Man davanti allo skyline di New York con indosso il nuovo vestito che lui stesso ha realizzato alla fine di No Way Home.

Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che al momento il futuro di Spider-Man è avvolto completamente nel mistero: se i Marvel Studios sono intenzionati a continuare a sviluppare la storia del Peter Parker di Tom Holland, infatti, No Way Home ha spalancato le porte alle possibilità del Multiverso, e non è escluso che parallelamente alle avventure dell'Uomo Ragno del MCU non possano entrare in produzione nuovi film con Andrew Garfield e Tobey Maguire. Nello specifico, in questi giorni Sam Raimi ha parlato di un possibile Spiderman 4 che riprenda la storia della trilogia classica con Tobey Maguire, mentre il regista di Morbius Daniel Espinosa ha rivelato che molto presto spunterà uno Spiderman nel VenomVerse.

Come al solito monitoreremo la situazione per voi e torneremo ad aggiornarvi appena ci saranno novità. Nel frattempo, continuate a seguirci.