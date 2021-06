Spider-Man 4, c'è anche Avvoltoio in un concept-video del film di Sam Raimi mai realizzato

La trilogia di Spider-Man firmata Sam Raimi è ancora oggi uno degli esempi di cinecomic meglio riusciti e più apprezzati della storia della Settima Arte, ma al tempo stesso uno dei più grandi rimpianti dei fan Marvel e non solo, principalmente per il modo in cui il progetto arrivò a conclusione prima del tempo.

Non è un mistero, infatti, che Raimi avesse intenzione di proseguire il suo lavoro con uno Spider-Man 4 mai realizzato: l'insuccesso del terzo capitolo (dovuto anche ai tanti problemi in fase di produzione) portò all'abbandono del progetto da parte di Sony, che lasciò quindi con l'amaro in bocca milioni di fan speranzosi.

Oggi, però, abbiamo modo quantomeno di immaginare ciò che avremmo potuto vedere nel film con Tobey Maguire: un nuovo concept-video ci mostra infatti le idee di Sam Raimi per alcuni momenti del film, con un occhio di riguardo allo scontro tra Spider-Man e il villain chiamato a raccogliere l'eredità di Goblin, Doc Ock, Sandman, New Goblin e Venom, vale a dire Avvoltoio.

Quest'ultimo, come ben sappiamo, ha poi fatto la sua comparsa nello Spider-Man del Marvel Cinematic Universe con il volto di Michael Keaton: il rimpianto per ciò che avrebbe potuto essere e non è stato, però, inevitabilmente resta. Cosa ve ne pare? Vi sarebbe piaciuto vedere nuovamente Raimi all'opera con l'Uomo Ragno? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, in che modo Spider-Man: No Way Home potrebbe incontrare l'universo Sony.