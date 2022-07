Spider-Man 4, nuovi dettagli sul prossimo film MCU con Tom Holland!

Il grande successo di Spider-Man: No Way Home ha ulteriormente posto l'attenzione dei fan sul futuro del personaggio, interpretato nel Marvel Cinematic Universe da Tom Holland. Quale sarà l'evoluzione della trama in un quarto capitolo dedicato al giovane Peter Parker. Un report uscito in queste ore cerca di fare chiarezza.

Il report di Jeff Sneider di The Ankler fornisce aggiornamenti sui piani futuri Sony legati a Spider-Man:"Ok, quindi Sony potrebbe non avere la panchina più grande in termini di franchise ma ha stipulato saggiamente un accordo con Marvel Studios per inserire il personaggio [Spider-Man] nell'MCU, contribuendo a rendere imperdibili i film stand alone di Spidey dello studio. E nonostante siano in corso dei piani per un'altra trilogia di Spider-Man con Tom Holland, non credo ci sia ancora la firma su un accordo, quindi rimangono programmi non ufficiali. Detto questo, ritengo che le avventure di Spider-Man con Holland siano una priorità per Rothman e soci, che contano su di lui anche per il franchise di Uncharted" si legge nel report. Ci saranno probabilmente dei sequel di Uncharted nei prossimi anni.



Tom Rothman, CEO Sony, ha dichiarato di volere un ritorno di Tom Holland in Spider-Man 4, con Zendaya e Jon Watts alla regia.

In Spider-Man: No Way Home per la prima volta Spidey viene smascherato e dovrà separare la sua vita ordinaria da quella di supereroe.



