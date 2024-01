Spider-Man 4, il creatore di Daredevil Netflix dirigerà il nuovo film MCU?

Dopo lo storico trailer che ha ufficializzato Daredevil Netflix nel MCU, continuano le indiscrezioni sull'attesissimo Spider-Man 4 con Tom Holland, che presto o tardi dovrà posizionarsi ai nastri di partenza.

Mentre i rumor indicano l'arrivo di un arco narrativo ispirato a Devil Reign, che sarebbe iniziato in Occhio di Falco e che continuerà attraverso gli episodi di Echo e Daredevil: Born Again per culminare proprio in Spider-Man 4, secondo l'insider Daniel Richtman il regista della trilogia Home Jon Watts non ha ancora accettato di dirigere il nuovo film della saga e qualora il suo ritorno dovesse essere scartato i Marvel Studios avrebbero già preso contatti con possibili sostituti, primo tra tutti Drew Goddard.

Questa non è la prima volta che il regista di Quella casa nel bosco e 7 sconosciuti a El Royale viene menzionato come potenziale candidato per la regia di Spider-Man 4, ma il suo nome ad oggi risulta particolarmente importante alla luce delle nuove rivelazioni su Echo e Daredevil: Goddard, infatti, è stato il produttore esecutivo e showrunner della prima stagione di Marvel's Daredevil, l'acclamata serie originale di Netflix, e in passato lavorò già per i Marvel Studios apportando correzioni non accreditate alle sceneggiature dei primi due film degli Avengers. Se i rumor sui collegamenti tra Daredevil: Born Again e Spider-Man 4 dovessero essere veri, con Spider-Man 4 paragonato addirittura a The Batman per come si focalizzerà sulla lotta al 'crimine di strada' (con Daredevil come co-protagonista e Kingpin come villain, sempre stando ai rumor) allora chi meglio di Drew Goddard?

Purtroppo però sembra che l'inizio della produzione di Spider-Man 4 non sia esattamente dietro l'angolo quindi ci sarà da aspettare per saperne di più: restate sintonizzati.