Spider-Man, 4 costumi alternativi scartati per il finale di No Way Home

Sono comparsi online quattro costumi alternativi di Spider-Man per il finale di No Way Home che in seguito sono stati scartati. In particolare per l'Uomo Ragno interpretato da Tom Holland che nel corso del franchise indossa costumi con variazioni cromatiche dal rosso al nero, con qualche tocco d'oro qua e là.

Alla fine di No Way Home si vede Holland dondolarsi in una New York innevata mentre indossa un costume di Spider-Man perfetto, aderente a quello dei fumetti, tanto da essere decretato dai fan come il miglior costume indossato da uno Spider-Man cinematografico.

Qualche giorno fa vi avevamo mostrato il costume nero di Spider-Man scartato. Ora, nel libro Spider-Man: No Way Home - The Art of the Movie è stato pubblicato diverso materiale legato al personaggio e alcune foto dei quattro progetti scartati per il film del Marvel Cinematic Universe. Ryan Meinerding, capo dello sviluppo visual dei Marvel Studios, ha spiegato:"L'idea è che ha visto altri Spidey e sta abbracciando totalmente tutto ciò che riguarda Spider-Man: è completamente coinvolto ed è abbastanza geniale da realizzarlo veramente".



Il primo dei quattro modelli rifiutati aveva il classico logo circolare del ragno rosso sul retro di Spidey, con una variazione nera sul petto. Le sfumature del blu sono molto più scure e più simili a quello indossato da Tobey Maguire. Il secondo mostra la forma degli occhi più grande e una vestibilità più ampia. Il terzo design opta per una ragnatela più grande sotto le braccia, con il blu scuro presente e un logo del ragno nero più spigoloso. Il quarto costume presentava il simbolo del ragno sul davanti e rispecchiava maggiormente quello indossato da Maguire.

Alla fine nessuno di questi design è stato approvato. Cosa ne pensate? Avreste voluto vedere uno di questi costumi in No Way Home?

